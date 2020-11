Violences faites aux femmes : l’association Vahine orama Tahiti iti recense deux fois plus de cas en 2020

La Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes aura lieu le 25 novembre. L’association Vahine orama tahiti iti a enregistré deux fois plus d’appels de détresse de janvier à juin 2020, par rapport à toute l’année 2019.

DCC •

« Ce que moi je peux te dire, c’est que tu dois te concentrer à te protéger, toi et l’enfant. » Des appels comme celui-ci, Marie-Noëlle Epetahui, présidente de l'association Vahine Orama Tahiti iti, en a reçu près de 200 l’an dernier. Souvent, il y a urgence. Il faut être présent à n’importe quelle heure de la journée. « Mon rôle, c’est de gérer la crise qu’il y a dans le couple au moment où on m’appelle, quelques fois il faut se déplacer sur place. Il faut être à l’écoute là même. »Mais le plus important, c’est le suivi. Car bien souvent, ces femmes en difficultés ne demandent de l’aide qu’une fois au fond du gouffre. Hina a subi près de 7 ans de calvaire avec son mari avant de faire appel à l’association. « C’est grâce aux professionnels qui m’ont encouragé et soutenu. C’est comme ça que j’ai eu le courage de dire non. Le déclic, c’était mes enfants. »Entre janvier et juin 2020, la présidente de l'association a recensé plus de demandes d’aides que durant toute l’année 2019 : soit 228 au lieu de 194.De plus, le mois le plus important est le mois de juin, à la sortie du confinement. Mais selon Marie-Noëlle, il n’y a pas de lien avec la crise. « C’est une violence qui existe déjà. C’est par période. Des fois il y a des accidents, des fois il y a des périodes de violences. Ça dure quelques mois et ça s’arrête. Et les cycles de douleur s’enchaînent comme ça. »Vahine orama Tahiti iti existe depuis 2010, et depuis le début de l’année, elle reçoit 1 à 2 appels par jour.