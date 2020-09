7 et 8 années de prison pour avoir tué leur enfant

Les parents jugés depuis 3 jours aux assises ont été reconnus coupables de violences volontaires sur leur bébé de 1 an décédé en 2015. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison pour la mère et 8 ans pour le père. Les jurés ont estimé que les responsabilités n’étaient pas identiques.





Leur bébé est décédé à 1 an d’un hématome sous-dural et d’un œdème pulmonaire. 5 ans plus tard, les parents sont reconnus coupables par la justice pour les mauvais traitements infligés. Ils ont étés condamnés à 8 ans de prison pour le père. Il a été reconnu coupable de violences volontaires avec circonstances aggravantes en tant qu'ascendant. Pour la mère, 7 ans de prison. Elle est reconnue coupable de violences ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner avec circonstances aggravantes en tant qu'ascendant. Les 2 devront avoir un suivis socio-judiciaire pendant 3 ans.Dans la matinée, l’avocate générale avait bien distingué les responsabilités du père et de la mère. Pour la représentante du ministère public, c’est la mère qui est responsable du secouement mortel du bébé. Pour ce crime, elle avait requis 20 ans de prison. Elle estimait que le père, lui, est responsable des coups volontaires. Pour ce délit, elle avait requis 8 ans ferme....faisant allusion à l’absence de partie civile censée représenter la mémoire de la victime.Et de préciser « être un bon ou un mauvais parent n’a rien à voir avec les capacités financières ». Et de rappeler le parcours médical du bébé : une première fracture à 2 mois « que l’on masse, imaginez la douleur, avant de finalement l’emmener à l’hôpital ». Puis, une deuxième fracture non soignée « et l’atroce douleur pendant des jours et des semaines ». Puis, le premier secouement « 10 fois plus douloureux qu’une grosse migraine ».Pour l’avocate générale, si les parents n’expliquent pas la plupart des blessures, il n’empêche qu’elles ont été faites, sur « un enfant qu’on n’a pas voulu, dont on avait honte ».Elle avait appelé les jurés à une très lourde peine et une obligation de soins, afin de prévenir le risque de récidive « qui voudrait dire tuer un autre enfant ».L’avocate de la mère, Me Myriam Toudji, s’est dite « surprise » de l’extrême sévérité des peines requises. Elle a par ailleurs regretté que ni le médecin du Centre Protection Infantile, ni les services sociaux n’aient été entendus.Pour Me Toudji, il n’est pas possible de mettre de côté, la jeunesse et l’extrême pauvreté qui expliquent le contexte « quand on appelle le père pour lui dire que son enfant est hospitalisé dans un état grave, qu’il voit passer l’ambulance et qu’il n’a même pas de quoi se payer le bus, qu’il doit aller à pieds à l’hôpital. »Pourtant, la mère a reconnu 3 fois au cours de la procédure qu’elle passait ses nerfs sur ce bébé, qu’elle le secouait violemment pour se défouler. « L’histoire judiciaire française est remplie de gens qui ont avoué des crimes qu’ils n’ont jamais commis. »Pour Me Toudji, son intime conviction est que l’enfant a reçu des coups lors d’un nouvel épisode de violences conjugales, la veille du décès de l’enfant. Elle a demandé aux jurés des peines allant entre 3 et 5 ans de prison : « n’ajoutez pas à la peine et à la honte de la mère, l’injustice. »L’avocat du père, Me Adrien Huguet, a rappelé que son client était décrit comme « un papa poule. Certes, un terme un peu exagéré, on ne peut pas dire qu’il était aux petits soins, mais il s’opposait aux maltraitances sur les enfants. » Pour son avocat, même s’il se perd dans les dates, le père n’est pas un menteur : il assume son alcoolisme, reconnaît les violences conjugales même avec le bébé dans les bras. Mais jamais, le père n’a pu secouer le bébé, « frappé par inadvertance et jamais directement visé par les coups. »A la fin de l’audience, les parents ont de nouveau exprimé leurs regrets. « On ne l’oubliera jamais, a commencé le père. Je voudrais devenir un meilleur père et un meilleur tonton. J’aime toujours mes enfants. Je ferais tout pour rendre heureux mon aîné et je ferais un effort pour tout changer, aller de l’avant. A ma sortie de prison, j’irais chercher du travail pour que mon aîné soit heureux. » La mère a également pris la parole une dernière fois, versant quelques larmes :En général, 20% des bébés secoués décèdent. Parmi ceux qui survivent, 60% en garderont de lourdes séquelles, comme un handicap ou une paralysie.