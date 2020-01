"Te ata o Hiva" : ua tere faahou no teie haamataraa haapiiraa

Ua hope te tau ôro’a, ua tae ia te taime no te mau tamarii e te mau piahi no te ho'i i te haapiiraa. E piti tere pahi i tapura hia no te haere e ti'i mai i te mau tamarii e haere i te haapiiraa i Hiva Oa e ho'e no te mau piahi e tere na ni'a i te manureva no te haere mai i Tahiti.

Ismael Tahiata raua o Sylvain Lamiral :

Mai te monire ra, hau i te 63 tamarii e piahi haere haapiiraa i uta hia mai e te pahi ra "Te Ata o Hiva". Mai Atuona, ua tere atu teie pahi no te ti’i atu i te mau tamarii no Fatu Hiva. Ua tere roa atu oia i te fa’a no Hanavave e te fa’a no Omo’a no te rave mai i teie mau tamarii e no te ‘afa’i atu ia ratou i Hiva-Oa. Inaha tei reira ratou e haere ai i te haapiiraa. I roto i te avatea ua haere atu teie pahi i Tahuata e i Ua Huka. No teie mau piahi titau hia ia e tapapa i te manureva no te tere mai i Tahiti nei no ta ratou ha’amatara’a haapiiraa. Tei papu, e’ita ratou e ‘ite vave i to ratou utuafare, titau hia e tia’i i te fa’aeara’a haapiiraa no te ava’e no tiurai.