Tous solidaires avec les soignants

Te 'oa' oa nei matou ia 'outou !

Polynésie la 1ère •

Infirmier(e)s, pompiers, médecins, aide soignants ... tous sont sur le pont depuis plus d'un an, à Tahiti comme dans les îles.

L'aggravation soudaine de la crise ne leur laisse aucun répit, qu'ils travaillent à l'hôpital, en clinique privée, dans les dispensaires, les maisons de retraite et de convalescence ou en libéral.

Jours après jours, ils sont confrontés à la maladie, à la détresse, à l'incompréhension et à la mort.

Faisant fi de la fatigue accumulée et mettant entre parenthèses leur vie de famille, ils ne comptent pas leurs heures et se donnent sans relâche, avec humanité et abnégation pour secourir, soulager, accompagner et soigner nos parents, nos proches, nos voisins, nos amis...

Tous méritent respect et admiration.

Te 'oa' oa nei matou ia 'outou