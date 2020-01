Trafic d'ice : 7 personnes en comparution immédiate

Depuis le mois de mai dernier, et avec la complicité de deux agents de l'OPT, les individus s'envoyaient des lettres remplies d'ice. Ils ont comparu ce matin pour trafic de métamphétamine.







Polynésie la 1ère / Mélissa Chongue

Le trafic opéré par voie postale par les 7 individus agés de 38 à 54 ans à été démantelé par les douaniers la semaine dernière.



Les mis en cause ont été présentés au juge cet après-midi.

Certains sont poursuivis pour trafic de stupéfiants, associations de malfaiteurs.

D’autres, pour importation, contrebande de marchandises prohibées mais tous devront répondre d’usage et de consommation de stupéfiants.

Les douaniers ont comptabilisé et saisi 43 enveloppes pour un total de 667 grammes d'ice.



Les trafiquants seront finalement jugés le 24 février prochain.



Pour rappel, la métamphétamine ​​ou communément appelée "ice" bouleverse la société, puisqu'en Polynésie française, une personne sur 30 aurait malheureusement déjà expérimenté cette drogue.