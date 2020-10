Travaux presque terminés, riverains rassurés

Les travaux de rehaussement dans le quartier Tenaho à Pirae sont presques terminés.

DC, JP, MV •

Les travaux de la rivière de Nahoata sont en voie d'achèvement. Ils permettent aux riverains de regarder le ciel désormais avec plus de sérénité. Dans le quartier de Tenaho à Pirae, le rehaussement des ponts et la fin du canal sont vécus comme une bonne nouvelle. Souvenez-vous, les calamités naturelles de 2017 avaient provoqué l'innondation de maisons et la destruction de ponts. Des souvenirs qui n'ont point quitté les mémoires humaines. Le reportage de Jeanne Phanariotis sur les images de Mirko Vanfau