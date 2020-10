Trois personnes condamnées dans une affaire d'ice entre Tahiti et Hawaï

Une affaire de trafic de stupéfiants était jugée, lundi 12 octobre, dans le cadre des comparutions immédiates. Trois personnes ont été condamnées à des peines allant d’1 an avec sursis à 3 ans de prison ferme.

Polynésie la 1ère (MLSF), Maruki Dury •

Compte-rendu d'audience

Une affaire de plus.... Quelques jours seulement après le procès fleuve du trafic international de l’affaire Sarah Nui, cette fois-ci, trois personnes ont été condamnées à des peines allant d’un an avec sursis à trois ans de prison ferme.L’enquête avait pris racine à Moorea où le trafic d’ice fleurissait grâce à un jeune homme surnommé "Géant". Ce dernier avait effectué, en peu de temps, plusieurs voyages entre Tahiti et Hawaii pour importer de la métamphétamine, qu’il revendait lui-même.Les peines retenues par le tribunal sont : trois ans ferme pour Bougerol, 18 mois ferme pour Clasen et 1 an avec sursis pour Vaitu