Continuité pédagogique : le collège de Hao s'organise

Comme dans l’ensemble des écoles de la Polynésie française, la continuité pédagogique s’organise sur l’île de Hao. Une organisation particulière puisque plus de cent élèves sont internes au collège de l’île.

H.H / Mathieu ALLOT •

Une continuité pédagogique à deux temps s’organise sur l’île de Hao aux Tuamotu.

La première pour les élèves internes présents au sein de l’établissement. Ils bénéficient d’un suivi avec des horaires aménagés par petits groupes de dix.

La seconde pour les élèves externes et demi-pensionnaires et touchés par le virus qui suivent les cours à distance.

Ne pas créer d’écart et de différence entre les élèves externes (…) et les internes. Jean Philippe Ritzler Proviseur du collège

Afin de permettre une évolution égale des élèves, tous utilisent les mêmes documents.

Le collège fait également état de neuf cas contact et de six cas positifs qui sont tous en isolement. Un suivi est mis en place au sein de l’établissement en partenariat avec la commune, le dispensaire, l’infirmière scolaire, l’agent d’entretien et l’adjoint de l’éducation.