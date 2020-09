Hao : un camps de vacances au coeur des cocotiers pour les internes du collège

A Hao, 119 élèves internes du collège bénéficieront d’un programme de loisirs éducatif par le biais de la fédération des œuvres laïques. Parmi les activités proposées : apprentissage de la cuisine paumotu, des jeux de pistes, une chasse au trésor, du tressage, de la pêche

Les internes du collège de Hao ont le sourire... Les 119 élèves sont dans un camps de vacances en immersion totale au coeur des cocotiers. Une semaine de loisirs éducatifs accès sur la cutlure paumotu avec des jeux de piste, des journées de survie, des ateliers de danse, de cuisine ou encore de pêche. Tout cela, sous le regard avisé d'animateurs sensibles à la transmission du savoir. "Aujourd'hui, nous avons une journée de survie qui permet à chaque élève de pouvoir partager leurs connaissances", explique Fifi Allot-Teuru, animatrice PLEI.La joie et la bonne humeur sont au rendez-vous. L'acquisition des connaissances de leur culture propre sont assimilées facilement. "On est en train de faire des paquets pour pouvoir mettre notre nourriture à l'intérieur et pouvoir manger", confie une des élèves. Avec de telles activités, l'ennui n'est pas de mise pour les élèves internes du collège de l'île.