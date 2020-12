Mesures de prévention à Hao avant le retour des scolaires

La municipalité prend les devants pour éviter la propagation du virus.



A Hao, au Tuamotu, une personne victime de la covid 19 et a été évacuée sanitaire à Tahiti jeudi 3 décembre. Sur place les élus communaux prennent les devants en attendant le retour des 47 élèves scolarisés à Tahiti mais aussi le rapatriement des enfants vers les Marquises et Rikitea. Le tavana a réuni les familles et les professionnels de santé. Il souhaite organiser des tests de dépistage avant le retour des enfants dans leurs îles respectives. Plusieurs personnes ayant été en contact avec le malade identifié sur place ont été placées en « septaine ». Mauricette Apa, conseillère municipale :