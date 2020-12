La jeunesse de Aratika passe un merveilleux Noël

L’association « Solidarité pour tous » a réalisé plusieurs dons sous la forme de cadeaux pour tous âges, de produits d’hygiène, de vêtements et de produits divers pour les habitants de l'atoll de Aratika.

DC avec communiqué •

Le jeudi 24 décembre 2020, le Noël des enfants et des adultes a été célébré à la mairie de Aratika. Un événement qui a permi aux enfants plus ou moins grands de s'assoir sur les genoux du père Noël, et surtout de recevoir des cadeaux. Plusieurs discours ont également été prononcés. Dans un communiqué, les habitants de Aratika, le maire, les associations les remercient chaleureusement l'association pour cette journée.

« Cette participation a permis d'organiser un Noël inoubliable pour des enfants et des adultes de l’île, a indiqué Mariado Crombez, professeure des écoles sur l'atoll. Le Noël de cette année n’aurait pas été possible sans l’aide de donateurs aussi compatissants que cette association. C’est grâce à des personnes comme elles qu’il y a pu avoir un moment magique qui restera gravé dans leurs mémoires finit-elle ».

Le « COBIA » a également offert le transport. « Les sourires des enfants et leurs yeux pétillants de joies lors de la découvertes des présents et du buffet ont été le témoignage d’un noël magique et inoubliable » indique la professeure qui a également participé à l'organisation. En se joignant ainsi à cette opération, l’association « Solidarité pour tous » redonné le sourire aux enfants mais aussi à toute la population de Aratika.

L’association des jeunes de Aratika « Jeunesse d’Aratika » remercient les sociétés participantes ainsique monsieur Breul qui leur a prêté un camion. Au total, 37 adolescents, 24 enfants scolarisés, 30 enfants en bas âge et une quarantaine de mamans ont pu profiter de l'opération.