1500 pieds de cannabis saisis à Rangiroa

La gendarmerie annonce avoir saisi 1501 pieds de cannabis sur plusieurs motu de Rangiroa. 3 personnes ont été mises en cause et seront présentées devant la justice.





DC avec communiqué gendarmerie •

Opération de Lutte contre les stupéfiants :RANGIROA (Tuamotu)Les 13 et 14 novembre 2020, dans le cadre de missions portant sur la lutte contre les stupéfiants, les gendarmes de la brigade de Rangiroa renforcés par un réserviste démantèlent plusieurs plantations de cannabis dissimulées sur plusieurs motu, dont le motu du « Lagon Vert », représentant un total deCette opération permet d’identifier trois mis en cause. Entendus, ils reconnaissent ces cultures illicites et seront convoqués prochainement devant la justiceLes stupéfiants saisis ont été détruits par incinération.