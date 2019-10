L’opération « Marara » a rassemblé à Rangiroa des militaires d’une vingtaine de pays en vue de coordonner leurs interventions face à une catastrophe naturelle.

HYK / CM •

Un millier de militaires français et étrangers face à un cyclone fictif

L’ atoll de Rangiroa, à 300 km au nord est de Tahiti, a servi depuis le 11 octobre de toile de fond à un imposant exercice d'entrainement inter armées international.Un millier de militaires japonais, américains, australiens des îles Cook et français ont effectué des manœuvres dans le cadre de l’opération « Marara » afin de coordonner leurs moyens suite au passage d’un cyclone ou d’un tsunami en vue de porter assistance aux populations sinistrées.Cet exercice d’envergure préfigure une seconde opération organisée jeudi 24 octobre à Tahiti. Tous les opérateurs de la sécurité civile de l’Etat, du pays, des communes et des services opérationnels seront mobilisés afin de se préparer collectivement à l’arrivée d’un cyclone et du déclenchement du plan ORSEC (organisation des secours).