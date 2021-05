Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

Rangiroa est prête à faire face aux échouages de bateaux. La semaine dernière, la commune a reçu un kit de protection du littoral dans le cas où un bateau se retrouve malencontreusement sur le platier. Ce kit a été remis par la délégation État-Pays, créée récemment pour lutter contre les pollutions maritimes.



9 m3 de matériels antipollutions ont ainsi été attribués à la municipalité pour protéger les zones les plus sensibles. "Les Tuamotu, c'est que du récif, il faut faire très attention. Il y a aussi les courants, à peine un petit défaut et on peut pousser vers le récif", explique Martine Tetua, première adjointe au maire de Rangiroa.

