Black-out à Rikitea : le groupe électrogène est arrivé

Après plusieurs jours passés sans électricité, le village de rikitea a enfin récupéré son groupe électrogène cette semaine.

Après l’épisode du black-out de trois jours, Rikitea dispose désormais de deux groupes électrogènes. L'appareil ci-dessous revient après avoir été réparé. La commune dispose désormais d'un groupe électrogène en plus. Celui-ci viendra renforcer le groupe en fonctionnement en cas de nouveau problème.

Groupe électrogène Rikitea • ©Groupe électrogène Rikitea

Le manque d'électricité, un drame pour les habitants

Un dispositif qui vient rassurer les habitants et préparer d'éventuelles nouvelles pannes. L'archipel, très insulaire, n'est approvisionné par bateau que deux fois par mois et par avion que deux fois par semaine. Lorsqu'une panne survient c’est donc un drame économique et social pour les habitants qui ne possèdent pas de groupe électrogène ou de systèmes solaires chez eux. La conséquence, c'est que toutes les denrées alimentaires réfrigérées périssent. Suite aux trois jours de black-out, les stocks de nourriture ont été perdus. Le mois en cours sera très vite difficile à gérer pour les petits budgets.