Une fête solennelle pour les 90 ans de Monseigeur Coppenrath

Monseigneur Hubert Coppenrath fêtait ce dimanche 18 octobre ses 90 ans. L'église Maria No Te Hau a accueilli ses fidèles. Même les opposants politiques sont d'accord pour dire qu'il est extraordinaire au sens littéral du terme parce qu'il a donné sa vie aux Polynésiens.

Polynésie la 1ère (MLSF), Natacha Szilagyi, Hiro Terorotua •

©polynesie

Les plus fidèles n'auraient manqué l'évènement sous aucun prétexte. "C'est notre papa, quand il ne sera plus là, quelque chose va nous manquer. C'est un homme de notre famille", confie l'une d'entre elles. Monseigneur Hubert Coppenrath prêche à Tahiti et dans toutes les îles depuis 1959, en français mais aussi en tahitien. Il fêtait, ce dimanche, ses 90 ans.Même les opposants politiques sont d'accord pour dire qu'il est extraordinaire au sens littéral du terme parce qu'il a donné sa vie aux Polynésiens. Michel Buillard, tavana de Papeete, estime que le personnage l'a guidé dans la vie. "Je me souviens que j'étais à confesse devant le père Hubert, ce n'était pas marrant", se souvient le politique, amusé. "Tous les services qu'il a rendu à cette population", témoigne de son côté Oscar Temaru, leader du Tavini.