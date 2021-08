Une rentrée progressive à Rurutu

Le collège de Rurutu, dans l'archipel des Australes réalise une rentrée en douceur, pour des raisons sanitaires.

La rentrée scolaire pour les écoliers, les collégiens et les lycéens se fait doucement un peu partout en Polynésie. À Rurutu, le collège reprend ses marques, dans le contexte de la crise sanitaire au fenua que l'on connaît. Les protocoles sont strictes et le retour en classe est progressif. Le but est d'éviter l'effusion trop grande de la joie des retrouvailles. Les élèves sont accueillis en plusieurs étapes. Chanceux, les petits sixièmes ont eu une journée rien que pour eux. De quoi réussir ce passage initiatique.

Le reportage de notre correspondante des Australes, Heia Parau Tokoragi.