Et vous ? Que faites vous pour la planète ?

Feux de forêts, sécheresse, pollution, dérèglement climatique, fonte des glaces, gaspillage, surpopulation, surconsommation. L'activité humaine a détruit en quelques décennies quatre milliards d'années d'évolution. Que faites vous pour la planète ? Une enquête vous donne la parole...

Christophe Marquand •

Une approche citoyenne

©KLF ...

Les experts internationaux sont formels : depuis l'entrée dans l'ère industrielle au début du XIXe siècle, l'activité humaine, la mécanisation et l'exploitation à outrance des ressources naturelles pour satisfaire les besoins des 6.7 milliards d'êtres humains peuplant aujourd'hui la terre mettent en péril la vie sur la planète.Les océans sont pillés, les terres empoisonnées, l'eau douce se raréfie, la banquise fond et les animaux disparaissent. Le constat est alarmant et les consciences somnolent.Années après années depuis 1995, les gouvernements réunis lors des Conférences des parties, les fameuses COP, ne parviennent pas à s'entendre face à la nécessité d'agir. Le site éco responsable Novethic rend ainsi compte, en décembre 2019, du dernier sommet de la terre :"Deux blocs se font face. Voilà ce que révèle l’échec de la COP25 à Madrid. D’un côté, la jeunesse, les scientifiques, les petits États insulaires, la plupart des pays latino-américains et africains, l’Union européenne, des villes et des régions, des entreprises et des investisseurs qui ont pris conscience de l’urgence climatique. De l’autre, une poignée d’États – États-Unis, Brésil, Chine, Inde, Australie, Arabie saoudite – parmi les plus émetteurs, campent sur leurs positions, quitte à courir le risque d’aller droit vers la catastrophe".Face à ce constat, les approches individuelles ou citoyennes éclosent ça et là. L'enquête lancée par Karine Le Flanchec (KLF communication) s'inscrit dans cette démarche. Elle vise à mieux comprendre ce que chacun d'entre nous fait ou est prêt à faire face à l'urgence climatique :"Je réalisedans le cadre d'un projet d'écriture que je souhaite réaliser en 2020.Elle sera clôturée le 31 janvier prochain. Il s'agit donc de ma démarche citoyenne si on peut dire les choses comme cela, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais professionnellement sans m'intéresser et me consacrer à notre environnement".L'enquête est gratuite et anonyme, elle repose sur un questionnaire d'une vingtaine de questions et prend tout au plus dix minutes. Elle donnera lieu à une publication.