2 000 bouquets de fleurs péi pour les gramounes en EHPAD

Soutenir la filière horticole péi

Les 955 pensionnaires des EHPAD de l'île ont été confrontés à la solitude imposée par le confinement. Le monde agricole réunionnais lui aussi fortement impacté par la crise sanitaire a décidé de faire un geste d'amitié et de solidarité à leur égard en leur offrant des fleurs péi.L'opération solidaire a débuté aujourd'hui avec la distribution de premier bouquets dans quatre EHPAD du sud de l'île. Quatre-vingt-dix compositions florales ont été livrés dans l'établissement de Bois d'Olives. Tesy, l'une des pensionnaires n'en revient toujours pas. L'un des horticulteurs, Hugo Grondin lui tend sa composition de gerberas et anthuriums et elle répond d'une voix pleine d'émotion "mais c'est trop, je vous promets que je ne vais pas m'évanouir mais je ne suis pas loin parce que c'est trop ".Ketty Lauret, encadrante à l'unité de soins de l'EHPAD se réjouit de revoir le sourire sur les visages des pensionnaires, " c'est une très belle action, c'est très touchant. Les résidents sont très contents. C'est vrai que dans le contexte de cette épidémie, on a eu beaucoup de gestes de solidarité ".Cette initiative a été prise par le Groupement des Producteurs de Fleurs Péï, en partenariat avec la chambre d’agriculture et l’État. Elle est financée conjointement par le ministère des Outre-mer et la chambre d’agriculture et permet également de soutenir la production horticole réunionnaise qui a été affectée par cette crise sanitaire.La distribution de ces fleurs péi vont se poursuivre dans d'autres EHPAD, la semaine prochaine. Des bouquets qui feront à coup sûr, encore le bonheur des personnes âgées.