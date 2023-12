20 désanm : le programme de la Fèt Kaf 2023

La Fèt Kaf 2023 débute dès ce jeudi 14 décembre 2023. Si le 20 décembre sera la journée phare, des commémorations et des animations ont lieu aux quatre coins de l’île. Tour d’horizon des manifestations.

Annaëlle Dorressamy •

175 ans d’abolition de l’esclavage à La Réunion, ça se fête ! Les festivités commencent dès ce jeudi 14 décembre 2023. Jusqu’au 20 décembre, les Réunionnais pourront assister à plusieurs événements partout sur l’île.

Programme de ce jeudi

La célébration de la Fèt Kaf démarre dès aujourd’hui avec la remise des trophées gardiens de la Mémoire à la Villa de la Région. 7 acteurs culturels qui ont œuvré pour La Réunion et son patrimoine recevront les trophées.



La cérémonie sera suivie de l’inauguration de l’exposition “Ile de mille part”.

À Saint-Benoît

Samedi 16 décembre 2023, à 19 heures, l’ambiance festive avec“Maloya an famy”. Le public pourra profiter d’un concert gratuit de Lindigo et de Votia, à la Salle Gramoun Lélé.

Le 20 décembre, un grand Kabar est à l'honneur de 18h30 à 23 heures, avec les artistes Melanz Nasyon, Lo Gayar ou encore Simangavole

À Saint-Paul

Plusieurs quartiers de Saint-Paul sont en fête dès ce samedi 16 décembre 2023.

Au Plateau Sportif de Corbeil, un tournoi de football a lieu ce samedi de 8 heures à midi. Au programme également, des expositions, un marché artisanal, un riz chauffé et des dégustations. Tout au long de la journée, des animations et plusieurs prestations artistiques seront proposées.

Rendez-vous au Boulodrome Barrage ce dimanche 17 décembre, à partir de 15h30, pour le concert de Baster.

À Saint-Denis

Lundi 18 décembre 2023, rendez-vous à l’hémicycle de l’Hôtel de la Région à 17 heures, pour un Ronn kozé sur le thème du Code Noir. Il s’ensuit d’un concert de Votia, Lolila Tergemina et de Tribal Perkusion (Batukabar Maloya).

À Saint-Leu

Mardi 19 décembre 2023, veille du 20 désanm, rendez-vous à la Ravine du trou à 16 heures, pour une commémoration de l’abolition de l’esclavage, avec un dépôt de gerbe et une prestation de l’artiste Katy Toave. À 17h30, une marche aux flambeaux est organisée au Musée Stella Matutina. Pour l’occasion, le public pourra assister à des prestations de moring et de tambours sacrés. Isabelle Testa et Zanmari Baré seront en concert. Mercredi 20 décembre, le musée est ouvert aux horaires habituels.

Le 20 désanm, rendez-vous à la Place du Forail, à Piton Saint-Leu de 13 heures à 21 heures. Au programme, exposition d’instruments lontan, tressage de coco, jeux pour marmailles, défilé et kabar.

Le groupe Ziskakan clôturera la journée avec un concert en live et gratuit.

À Saint-André

Mardi 19 décembre, à partir de 18 heures, Sega'El et Lindigo seront en concert au Stade Baby Larivière.

Mercredi 20 décembre, à 18 heures, rendez-vous à l’Espace Pierre Roselli pour un Ronn maloya. Au programme, les prestations de Lantouraz Maloya, Lovanaé, Miélo, Lantante Maloya, Makwale et Cimendef.

À Sainte-Suzanne

Mardi 19 décembre, rendez-vous au Jardin de la Mémoire à 13h30, pour le dévoilement d'une plaque commémorative en hommage aux esclaves affrancghis en 1848. Vers 14 heures, le Village du désanm prend forme au Bocage, avec un tailleur de pierre, un ferblantier, une charrette boeuf et des ateliers autour de l'histoire de La Réunion. Au programme, initiation au tressage, sands de découvertes des cultures Malgache et Mahoraise. La journée se terminera par un défilé de la liberté.

À 19h30, place au grand Kabar, avec les artistes Cedric Analyse, Jean Roland, Emiguel, El Diablo et Mielo.

Au Port

Ce samedi 16 décembre, un Village Lontan “20 Désanm” est organisé au Parc Boisé. Au programme de la journée, exposition photo, objet lantan, dégustation racine, jeux lontan, démonstration de moring, ateliers de contes et maloya.

Jusqu’au 20 décembre, des concerts sont gratuits au Port avec un village lontan, une fête foraine et des animations.

À Saint-Joseph

Les Nuits du Piton sont de retour cette année, les 19 et 20 décembre à la Caverne des Hirondelles, avec Yannick Noah et Médérice en concert.

Aux Avirons

Mardi 19 décembre, rendez-vous à la Maison de quartier du ruisseau à 17h. Au programme, du théâtre avec Lacs 20 désanm' Fèt la Liberté. Vers 18 heures, dégustation de douceurs et de recettes lontan. Vers 19 heures, un défilé de la charette boeuf aux flambeaux animé par Soley Réyoné amuzav. Sur place, de la restauration rapide et des animations.

Les concerts débutent à 20 heures avec Joëlle Lapèche, Flér Maloya et le groupe Niavaselyna.