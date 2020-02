La 2ème édition de la matinée à Vélo ce samedi à Saint-Pierre

"N'oubliez pas votre casque et votre vélo" ce samedi matin à Saint-Pierre. La 2ème édition de la matinée à vélo, organisée par la Civis, bat son plein jusqu'à midi à la ligne des Bambous.

IP •

Le reportage d’Harini Mardaye et Jacques Payet :

Une manifestation ludique et sportive se déroule depuis 8h30 ce matin sur la voie cannière de Saint-Pierre. Petits et grands sont invités par la communauté d'agglomération à participer à la 2ème édition de la matinée à vélo. Au programme, une randonnée en VTT pour les plus âgés sur le circuit Mahavel. Les plus jeunes, de 6 à 15 ans, prennent part eux, à des ateliers ludiques, toujours à vélo, sous forme de challenge. La participation est gratuite.Des jeux sont également proposés aux participants pour remporter des lots. Ils doivent pour cela se prendre en photo sur le site avec vélo et casque puis la poster sur la page Facebook de la Civis. Les deux photos les plus likées l'emportent.