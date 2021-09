5ème édition du Safthon : un enfant concerné tous les deux jours, à La Réunion, en 2021

Ce 9 septembre est la journée mondiale du Syndrôme d’Alcoolisation Fœtale. Un véritable fléau dans la société réunionnaise où un enfant est concerné par le Saf tous les deux jours en 2021.

Aujourd’hui, 9 septembre 2021, c’est la journée mondiale du Syndrôme d’Alcoolisation Fœtale. L’alcoolisation gestationnelle est la première cause de handicap non génétique, selon l’académie de médecine. Un véritable fléau dans la société réunionnaise où les années passent et le nombre d’enfants atteints de ce syndrome ne cesse d’augmenter. Un enfant est concerné par le Saf tous les deux jours en 2021, à La Réunion.

Les autorités sanitaires et les associations de prévention misent sur une politique de sensibilisation plus forte, afin d’inverser la tendance et de faire entendre ce message : pendant la grossesse, 0 alcool. 88 actions de sensibilisation sont programmées dans le département tout au long du mois de septembre dans le respect des gestes barrières. Et un appel aux dons à travers le Safthon est réitéré pour la cinquième année consécutive.

Dans le département, 263 bébés naissent chaque année atteints de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale donc un bébé toutes les 32 heures. Aujourd’hui, 17 000 réunionnais vivent avec ses troubles. Cette maladie est la première cause de handicap mental d’origine non génétique et la première cause évitable de troubles neuro-développementaux. D’où la nécessité d’informer et de sensibiliser.

5ème édition du Safthon

En cinq ans, le SAFTHON, campagne de sensibilisation et de récolte de fonds afin d’améliorer la prévention mais aussi l’accompagnement des familles, a permis de publier plus de 600 articles de presse atteignant une audience de près de 170 millions de personnes.

Depuis deux ans, 3720 collégiens ont été sensibilisés au SAF et en 2020, 53 mamans ont été accompagnées dont six enceintes qui ont arrêté de consommer de l’alcool suite à cet accompagnement. Le SAFTHON a permis de faire économiser à la société 4,6 millions d’euros. Un euro investi est rentabilisé au moins 55 fois.

88 actions organisées en septembre à La Réunion

A Saint-Joseph, un village a été installé pour sensibiliser contre l'alcool pendant la grossesse.

Lancement du label Entreprises Amies Des Mamans et Des Enfants

L’association SAF France lance le label Entreprises "Amies Des Mamans et Des Enfants" afin de pouvoir venir en aide aux futures mères et leurs enfants concernés par l’alcoolisation fœtale.

Déni de grossesse, traumatismes, méconnaissances, consommations récréatives… Les occasions et raisons de consommer de l’alcool pendant la grossesse sont multiples et les conséquences peuvent être importantes sur l’enfant à naître. Aujourd’hui, des femmes interpellent l’association afin d’être informées et accompagnées. Adhérer au label, c’est permettre à SAF France de prévenir et d’aider les futures mères et leurs enfants (un accompagnement pluriel : social, médical, judiciaire, éducatif) et de sensibiliser les collégiens.



Comment adhérer ?

Vous versez un don défiscalisable à 66% de 500 euros minimum (170 euros après défiscalisation – Un reçu fiscal pour la défiscalisation vous sera envoyé directement par email). Par ce don, vous permettez à une mère et son enfant d’être accompagnés pendant 1 mois.