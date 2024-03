8 mars: Fanm Dofé 2024 en direct sur Réunion La 1ère à partir de 19h55

Réunion La 1ère rend hommage aux Réunionnaises à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes avec le Karé Concert, soit deux heures de séga au féminin avec Clara, Missty et Séga'el en direct du Téat en plein air de Saint-Gilles.

La soirée spéciale organisée pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes, c'est à partir de 19h55 ce vendredi 8 mars sur Réunion La 1ère TV-Radio et Web, une soirée blanche qui promet d'être un événement inoubliable, mettant en lumière le talent et l'engagement des femmes Réunionnaises.

Au cœur de cette célébration: le concert "Fanm Dofé- soirée blanche", une fête en plein air qui se tiendra au théâtre de Saint -Gilles, offrant une scène vibrante avec trois chanteuses populaires de l'île : Clara, Missty et Sega’el. Ces artistes, par leur musique et leur présence sur scène, incarneront la force, la passion et la diversité des femmes Réunionnaises.

Le concert de Missty, Séga'el et Clara sera diffusé en direct sur Réunion La 1ère TV, Radio et Web

La soirée sera animée avec élégance et passion par Rocaya, une figure emblématique de notre chaine Réunion La 1ère. Son charisme et son engagement pour les causes féminines ajouteront une atmosphère chaleureuse et inspirante pour tous les spectateurs.

Cette soirée ne se résumera pas seulement à la musique. Entre les performances des chanteuses, des intermèdes seront soigneusement orchestrés pour mettre en valeur trois personnalités exceptionnelles de la Réunion, chacune défendant avec ardeur la cause des femmes. Leurs histoires captivantes, leurs luttes et leurs réussites serviront d'inspiration et de témoignage de la force et de la résilience des femmes réunionnaises.

Célébration vivante de la diversité et de la solidarité féminine, cet événement sera bien plus qu'un simple concert, à travers la musique, les récits et les rencontres, cette soirée spéciale offrira un espace pour honorer, reconnaître et célébrer le rôle déterminant des femmes dans la société réunionnaise et au-delà.