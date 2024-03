8 mars: une semaine spéciale pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes sur Réunion La 1ère Radio, TV et Web

Réunion La 1ère se mobilise pour célébrer le 8 mars, une programmation spéciale en radio, en Tv et sur le Web. Découvrez les principaux rendez-vous de la semaine avec comme points forts un concert diffusé en direct du théatre de Saint-Gilles et un numéro spécial d'Archipels sur Thérèse Baillif.

Cette semaine programmation spéciale "8 Mars, Journée internationale des droits des femmes" en direct sur Réunion La 1ère Radio, TV et Web. Ce n'est pas une fête mais une grande séquence pour mettre en avant les combats menés, les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser pour atteindre cet objectif d'égalité. Officialisée par les Nations Unies en 1977, cette journée trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXᵉ siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

Midi à la Réunion sur Réunion.1 Radio : Michaël Lauret consacrera plusieurs émissions à cette thématique ( direct de 12h15 à 13h )

Les coups de cœur d'Elodie sur Réunion.1 Radio : du Lundi au Vendredi , Elodie Ayé brossera pour nous le portrait de 5 femmes chefs d'entreprise ( diffusion à 15h30)

Lukas sur Réunion.1 Radio : séquence musicale avec Lukas qui reviendra à 14h45 du Lundi au Vendredi sur des chanteuses toutes générations confondues qui font chanté la Réunion ( Jacqueline Farreyrol, Micheline Picot, Maya Kamaty, Missty , Gwendowline Absalon )

Lilou sur Réunion.1 Radio : la chronique quotidienne du Drive à 17h25 sera consacrée à la thématique des Droits des femmes ( fréquence du Lundi au Vendredi)

Zarboutan sur Réunion. Radio et en podcats sur La 1ère.re : à 18h20 Claude Montanet recevra une personnalité féminine.

Mercredi 6 mars Archipels sur Réunion.1 TV et en replay sur la 1ère.re: à 19h55, la case documentaire de France Télévisions rend hommage au combat de Thérèse Baillif contre les violences intrafamiliales. Un documentaire de Jarmila Buzkova sur une idée de Raoul Lucas. C'est l'histoire d'une jeune fille réunionnaise, issue d'une famille modeste, que tout destinait à devenir une femme au foyer. Mais le destin de Thérèse Lucas, devenue Baillif en 1953, est ailleurs. Extrait de "Thérèse BAILLIF, de la colonie aux honneurs de la République" :

Vendredi 8 mars de 20h à 22h sur Réunion.1 TV, Radio et Web : En direct depuis le Théâtre en plein air de Saint-Gilles , le concert Fanm Dofé avec Ségae'l , Missty et Clara . Emission spéciale avec Rocaya et les coulisses de la soirée blanche en Facebook Live.