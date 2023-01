A l’approche de la rentrée scolaire, l’heure est aux révisions.

La rentrée scolaire aura lieu lundi prochain à La Réunion. En cette dernière semaine de vacances, l’heure est aux révisions pour de nombreux élèves, à la maison ou dans des centres de soutien scolaire.

Dans la famille Ponapin, l’heure est aux révisions. En cette dernière semaine de vacances scolaires, Lila et Sarada ont déjà le nez dans leurs bouquins.

Encore plus importantes l’année du bac

Lila est en terminale et Sarada en 4ème. Lila est concentrée sur ces cours d’arts plastiques. "Ce matin, j’ai commencé vers 10h pour faire le maximum de choses et j’essaie de m’arrêter vers midi", explique la lycéenne.

Lila n’a pas attendue la dernière semaine de vacances pour s’y mettre, car étant en terminale, elle sait que ces révisions sont plus importantes que les précédentes. "Ce projet va faire partie de trois autres que je vais devoir présenter à l’oral du bac devant un jury donc il faut que ça soit impeccable et que j’y travaille encore et encore jusqu’à ce qu’il me plaise", assure-t-il.

Tranquille pendant les fêtes et révisions ensuite

De son côté, Sarada se lance dans des devoirs qu’elle a à rendre à la rentrée. Ce matin, l’adolescente fait ses exercices de SVT. "Lors des vacances de décembre, je préfère passer les fêtes tranquille et faire les révisions la dernière semaine de vacances comme ça j’ai tout dans la tête, c’est frais", explique Sarada.

Pour leur maman, Pierrette Ponapin, ces révisions sont importantes. "Je sais pas si elles ouvrent le cahier pendant les vacances, explique la maman. Au moins, là, elles sont reconnectées avec l’école cette semaine"..

Le choix des centres de soutien scolaire

Pour se remettre dans le bain, d’autres élèves choisissent aussi de se faire aider. Ils sont nombreux cette semaine dans les centres de soutien scolaire. Ces élèves ne sont pas forcément en difficulté, mais ont soif de réussite et sont parfois aussi poussés par leurs parents.