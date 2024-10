A l'approche de la Toussaint, la lutte contre les moustiques se passe aussi dans les cimetières de La Réunion

Depuis quelques jours, dans tous les cimetières de l'île, des agents s'activent autour des tombes pour tout remettre en ordre avant l'affluence lors de la Toussaint.

Peinture fraîche, fleurs arrosées... tout est propre avant le 1er novembre. "Tous les ans au 1er novembre nou vien porte fleurs pou pas oublier les morts. Sak i veille su nou c'est nout z'ancêtres, c'est pou ça lé important pou nou", explique cet homme venu repeindre la tombe de son père.

Comme lui, des milliers de Réunionnais apporteront dans les cimetières des fleurs sous toutes les formes : pots, bouquets, gerbes, confections...

Des gestes d'hommage et de souvenir qui, sans les précautions nécessaires, peuvent pourtant encourager les proliférations de moustiques, et donc la circulation d'épidémies comme la dengue ou le chikungunya. Car l'eau qui stagnera dans les vases, coupelles, ou même emballages des bouquets, est un milieu propice aux larves de moustiques.

Les services communaux mettront du sable à disposition dans les cimetières, pour remplir les vases et autres récipients.

C'est afin d'éviter de faire des cimetières des lieux de prolifération du moustique que l'Agence régionale de Santé de La Réunon lance en cette fin octobre des messages de prévention.

Pour les fleurs coupées :

Pour les plantes en pot :

Pour rappel, depuis le 23 août dernier, le virus du chikungunya a refait son apparition sur le département. 11 cas ont été identifiés à ce jour, tous à Saint-Gilles. Les deux derniers en date ont été confirmés cette semaine.

La dengue elle, n'a jamais disparu : elle circule toujours, bien que faiblement. 12 cas ont été confirmés depuis le 1er septembre 2024.

"La circulation et la dispersion géographique de ces deux virus sur l’île laissent toujours craindre une survenue d’épidémies avec l’arrivée prochaine de l’été et des pluies et chaleurs associées".