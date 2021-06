A La Réunion, 14 460 élèves passent le brevet des collèges

A La Réunion, 14 460 élèves de troisième passent leur Brevet des collèges ce lundi 28 et demain, mardi 29 juin. Les mesures sanitaires ont été renforcés dans les trois collèges où a été détecté le variant Delta.

Après les épreuves du baccalauréat la semaine dernière, c’est parti pour le Brevet des collèges.

Le programme des épreuves

Ce lundi 28 juin, 14 460 élèves de troisième planchent sur les premières épreuves du Brevet. Après le Français ce matin, ils s’attaqueront aux mathématiques cet après-midi.

Demain, mardi, ils plancheront sur l'épreuve d'Histoire-géographie et enseignement moral et civique, puis les sciences et la langue vivante étrangère.

Les résultats sont attendus le 7 juillet.

Mesures sanitaires renforcées face au variant Delta

Après l’identification du variant Delta a dans trois collèges de l’île, les mesures sanitaires y ont été renforcées. Dans ces trois établissements, des campagnes de dépistage du Covid-19 ont aussi été mise en place.

Dans les autres collèges de l’île, les protocoles sanitaires en vigueur devront être scrupuleusement respectés.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère.

Pas de candidats positifs ou cas contacts

Le Rectorat rappelle que les candidats identifiés comme cas contacts ou positifs au Covid-19 ne sont pas autorisés à se présenter aux centres d’examen avant la fin de leur période d’isolement. Leur absence aux épreuves est justifiée par un cas de force majeure. Ces candidats seront convoqués aux épreuves de remplacement organisées les 13 et 14 septembre 2021.

84,3 % de réussite en 2020

L’an dernier, le taux de réussite au diplôme national du Brevet des collèges dans l’académie de La Réunion était de 84,3 % toutes séries confondues.