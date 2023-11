A Saint-Denis et à Saint-Louis, deux marches pour dire non aux violences faites aux femmes

A Saint-Denis, 300 personnes ont participé ce samedi après-midi à la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif Noustoutes 974. Au même moment, à Saint-Louis, plus de 450 personnes ont défilé en t-shirt orange pour dire non à leur tour aux violences faites aux femmes.

Toutes et tous uni.e.s dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le message à retenir de cette journée du 25 novembre dédiée à ce fléau qui fait des milliers de victimes à La Réunion.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, deux marches étaient organisées ce samedi, l'une à Saint-Denis et l'autre à Saint-Louis. Dans le chef-lieu, le collectif Noustoutes 974 appelait à marcher contre les violences sexistes et sexuelles.

89 000 féminicides dans le monde en 2022

Le cortège est parti à 16h du Jardin de l’État. "C'est un rassemblement important pour nous dans l'île, tout comme pour la journée du 8 mars, explique Lorraine Tonolli, une militante au sein du collectif. C'est un moment de sorrorité qui nous permet de nous retrouver autour de cette lutte".

"C'est une journée pour crier notre colère, ajoute Anne-Laure, une autre militante. Les conditions des femmes se dégradent partout dans le monde. Cette semaine, l'ONU a rendu un rapport faisant état de 89 000 féminicides en 2022, c'est un triste record qui n'avait pas été depuis 20 ans".

Le violet à Saint-Denis, l'orange à Saint-Louis

Et, comme le rappelle le collectif, La Réunion n'est pas épargnée. "C'est le quatrième département de France le plus violent envers les femmes et les enfants et on est là justement pour demander aux hommes de se mettre en question et de réfléchir à ce mécanisme de violences", poursuit Anne-Laure.

Mais des hommes, on en comptait très peu au sein du cortège cet après-midi. Même constat à Saint-Louis, où plus de 450 personnes ont participé à une marche de 6 km entre le quartier de la Rivière et le cntre-ville, dans le cadre de cette journée internationale également baptisée Orange Day.

Les participants portaient ainsi des t-shirt orange et blanc, alors qu'à Saint-Denis, c'est le violet qui prédominait.

Distribution de culottes menstruelles

Et sur la ligne d'arrivée de la marche de Saint-Louis, 70 kits de culottes menstruelles lavables et réutilisables ont été distribués aux familles les plus précaires. "Deux pour le jour et une pour la nuit". Une initiative de l'association ATD Quart Monde en partenariat avec le CEVIF.

"C'est vraiment un projet qui est à la croisée de la santé, de l'économique et du développement durable", explique Frédéric Rousset, le président du CEVIF. "Notre objectf c'est d'aller un jour au stade de la fabrication artisanale".

Une journée Fanm Dobout

Comme à Saint-Louis, la commune de Saint-Denis a mis en place ce samedi un village d’information et des ateliers à destination du grand public, à Champ Fleuri.

Pour cette journée Fanm Dobout, des animations étaient prévues spécifiquement pour les femmes avec, entre autres, des ateliers de coiffure, de socio-esthétique et de bien-être.

