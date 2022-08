A une semaine des soldes, les ventes privées sont lancées à La Réunion

La période des bonnes affaires a débuté à La Réunion. Avant les soldes, qui débutent le 3 septembre prochain, les clients bénéficient des ventes privées dans un contexte de hausse des prix marquée.

LH / Lyz Dumont •

Les soldes débuteront le samedi 3 septembre prochain à La Réunion. A une semaine du coup d’envoi, place aux ventes privées. Elles ont débuté jeudi ou hier, vendredi 26 août, et durent une semaine, soit jusqu’au vendredi 2 septembre.

A la recherche des bonnes affaires

Dans le département, les prix à la consommation sont en hausse de 1,6% en juillet, et de 5,6% sur un an. Les prix des vêtements et des chaussures repartent à la hausse. Ils ont augmenté de près de 2% en un an.

Les Réunionnais sont nombreux à chercher les bonnes affaires pour réaliser des économies. Dans certaines enseignes, les réductions atteignent déjà -50%.

Une pratique désormais répandue

Les commerçants communiquent à leurs clients les dates de ces ventes privées par SMS bien souvent. Certains les réservent aux clients privilégiés, d’autres choisissent de les ouvrir à tous, sous réserve parfois de posséder la carte fidélité du magasin.

Les ventes privées, comme les soldes, sont l’occasion pour les commerçants de vider leurs stocks, à savoir écouler les invendus ou les fins de collection. Cela leur permet ensuite de réapprovisionner les magasins.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Une semaine avant le début des soldes, les ventes privées sont lancées

A La Réunion, la période de soldes débutera le samedi 3 septembre et se poursuivra jusqu’au vendredi 30 septembre inclus.