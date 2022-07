Académie de La Réunion : un taux de réussite au bac de 90,5% et au brevet de 84,4%

L’académie de La Réunion annonce que le taux de réussite au baccalauréat 2022 dans l’île est de 90,5%. Le taux de réussite du Brevet 2022 est lui de 84,4%.

LP •

Malgré une année scolaire encore un peu perturbée par la crise sanitaire, les taux de réussite au baccalauréat et au brevet sont bons dans l’académie de La Réunion.

Le rectorat annonce un taux de réussite au baccalauréat 2022 dans l’île est de 90,5%. Le taux de réussite du Brevet 2022 est lui de 84,4%.

90,5 % de réussite au bac à La Réunion

Dans le Département, 11 814 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, et 10 688 ont été reçus.

Le nombre de candidats présents aux épreuves est relativement stable par rapport à 2021 (-16 présents, soit - 0,1%). La légère baisse du nombre de candidats au baccalauréat général (- 55, soit - 1 % par rapport à 2021) est compensée par l’augmentation du nombre de candidats au baccalauréat professionnel (+ 46, soit + 1,2 % par rapport à juin 2021).

Le nombre de bacheliers est également en baisse (-264, soit -2,4 %) : - 174 bacheliers généraux, - 75 bacheliers technologiques et - 15 bacheliers professionnels. Pour 100 bacheliers, on compte 47 généralistes, 24 technologiques et 29 professionnels, contre respectivement 48, 24 et 28 en 2021.

Un taux de réussite en progression

Les résultats de cette session 2022 doivent être comparés avec ceux de la session 2019, en raison de la crise sanitaire, explique l’Académie de La Réunion. Elle constate une progression de 2,4 points du taux de réussite, qui est passé de 88,1 % en 2019 à 90,5 % cette année. Il est supérieur à 2019 et à toutes les sessions précédentes.

Les résultats s’améliorent tant pour le baccalauréat général (96,1 % en 2022 contre 92,4 % en 2019), que pour le bac technologique (90,7 % en 2022 contre 87,5 % en 2019) et pour le bac professionnel (82,4 % en 2022 contre 81,9 % en 2019).

84,4 % de réussite au brevet à La Réunion

Par ailleurs, dans l’île 14 351 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet : 85,4 % en série générale, 14,6 % en série professionnelle. 12 118 candidats ont été admis.

Le taux de réussite global s’élève à 84,4 %, en très légère progression de +0,1 point par rapport à 2021 (84,3%)

Au total, 9 084 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB). Trois-quarts admis ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Près de la moitié des admis obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 (49,1 %). Avec un taux d’admis de 89,2 %, les filles devancent les garçons de 9,4 points en moyenne.

C’est en série générale que l’écart est le plus marqué (+10,1 points en faveur des filles, +5,9 points en série professionnelle).