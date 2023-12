Accidents en hausse dans les sentiers de La Réunion : les gendarmes appellent à la prudence

Les militaires du Peloton de Gendarmerie de Haute montagne (PGHM) constatent une recrudescence inquiétante des accidents dans les sentiers de La Réunion. La gendarmerie appelle à la prudence et rappelle quelques consignes de sécurité.

LP •

Mauvaise météo, imprudence, mauvaise condition physique, absence de préparation, mauvais équipement… Les raisons des accidents en montagne peuvent être nombreuses.

Des accidents "évitables"

Ces dernières semaines, les militaires du Peloton de Gendarmerie de Haute montagne (PGHM) constatent une recrudescence inquiétante des accidents dans les sentiers de La Réunion. Ils appellent à la prudence.

Selon eux, ces accidents sont "évitables", ils font donc de la prévention alors que les vacances scolaires ne font que commencer dans l’île.

Préparer sa sortie et son matériel

Les militaires du PGHM rappellent recommandations. Il faut d’abord préparer sa sortie (distance, dénivelé, difficultés, horaires, qualités des sentiers), puis son matériel (chaussures, bâtons, sac à dos, batterie de téléphone, application de localisation).

Ils recommandent de partir tôt pour rentrer tôt, mais aussi prévoir tous types d’équipements selon le temps (pharmacie, crème solaire, vêtement pluie -froid, alimentation, eau, frontale ).

Scruter la météo

Il faut aussi et surtout se renseigner sur le temps. La "météo passée permet d’anticiper l’état des sentiers et celle à venir de déterminer ses barrières horaires". Il faut aussi tenir compte de la rapide évolution du temps dans l’île (froid, pluie, montée des eaux), et ne pas hésiter à renoncer ou faire demi-tour si besoin.

Rester sur sentiers balisés et ouverts

Il faut toujours rester en groupe, ne jamais se séparer et attendre l’autre sont des règles à suivre. Enfin, il faut rester sur sentiers balisés et ouverts. Le site internet de l’ONFréférence tous les sentiers accessibles.

Les numéros d’alerte sont les 112 ou 0262930930 (renseignement montagne PGHM)