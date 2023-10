Aéroports, centres commerciaux, écoles : les mesures mises en place à la Réunion dans le cadre de l'alerte "urgence attentat"

A La Réunion, comme dans le reste de la France, la sécurité est renforcée dans les lieux de culte et les sites accueillant du public, des écoles aux aéroports, en passant par les centres commerciaux. Après les attentats survenus dans l'Hexagone et en Belgique, le plan Vigipirate a été élevé au niveau "urgence attentat".

Depuis le vendredi 13 octobre, et l'attentat au couteau qui a coûté la vie à un professeur dans le Pas-de-Calais, le plan Vigipirate est passée au niveau "urgence attentat" dans toute la France.

Les autorités sont d'autant plus vigilantes qu'un autre attentat meurtrier est survenu ensuite à Bruxelles, en Belgique, dans la soirée du lundi 16 octobre. A La Réunion, comme dans l’Hexagone, cette alerte "urgence attentat" se traduit par une mobilisation générale des forces de l'ordre.

Vigilance accrue au niveau des écoles et des lieux de culte

La vigilance est renforcée au niveau des lieux de culte en particulier. Dès la reprise des classes le lundi 30 octobre prochain, un dispositif de sécurité sera par ailleurs mis en place dans l'ensemble des établissements scolaires et universitaires du département dans le cadre de l'alerte "urgence attentat".

De même, les forces de l'ordre accentuent la surveillance dans tous les lieux accueillant du public, et notamment dans les centres commerciaux. La vigilance est également grande s'agissant des manifestations rassemblant du public, à l'instar du Grand Raid dont le départ sera donné demain, jeudi 19 octobre.

Le dispositif "Grande affluence" réactivé à l'aéroport

Les forces de l'ordre sont également mobilisées en particulier au niveau de la zone aéroportuaire. A Roland-Garros, le dispositif "Grande affluence" a été réactivé, hier, mardi 17 octobre, afin de filtrer les voyageurs et leurs accompagnateurs.

Désormais, la zone d'embarquement est ainsi réservée uniquement aux personnes munies d'un billet. Les patrouilles de police sont également renforcées dans l'enceinte de l'aéroport de Sainte-Marie. Des mesures strictes mais qui rassurent au final les voyageurs rencontrés sur place ce mercredi matin.

600 policiers mobilisés dans toute l'île

"Il faut agir de façon proportionnée, nous devons être attentifs à ce niveau de vigilance, et en même temps, à ici, nous n'avons pas d'inquiétude a priori, compte-tenu de la situation qui est celle de la Réunion", souligne le préfet Jérôme Filippini.

"Il ne s'agit pas de changer nos modes de vie du jour au lendemain, il s'agit simplement d'être plus attentifs tous ensemble", poursuit le représentant de l'Etat.

Le risque zéro n'existe pas à La Réunion

Avec le plan "Vigipirate : urgence attentat", une centaine d'agents supplémentaires sont mobilisés dans les quatre communes de l'île se trouvant en zone police. Ce sont ainsi environ 600 policiers qui sont ainsi mobilisés chaque jour à La Réunion.

Depuis 2017, 42 attentats ont été déjoués dans toute la France mais les passages à l'acte restent difficiles à prévenir et le risque zéro n'existe donc pas non plus à La Réunion où selon la préfecture, une dizaine de personnes présumées radicalisées font l'objet d'une fiche S.

Pour rappel, toute personne ayant un doute sur une radicalisation ou un questionnement sur le sujet peut composer le numéro vert gratuit "Stop Djihadisme" au 0800 005 696.