Affaire des emplois présumés fictifs à la Région : le parquet fait appel de la relaxe de tous les prévenus

Didier Robert et l'ensemble des prévenus cités dans le dossier des emplois fictifs de la Région avaient été relaxés, hier, mardi 21 mai. Ce mercredi, le parquet a décidé de faire appel de cette décision.

Adjaya Hoarau / E.A •

Coup de théâtre dans l'affaire des emplois fictifs de la Région.

Hier, mardi 21 mai, le président du tribunal de Saint-Denis estimait que l'enquête n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour prouver la réalité des faits reprochés et avait relaxé l'ensemble des prévenus.

Ce mercredi, le parquet a indiqué faire appel de cette décision.

Une dizaine de prévenus pour huit emplois présumés fictifs

Les embauches de huit anciens collaborateurs avaient été qualifiées "d’emplois de complaisance" par la Cour Régionale des Comptes, qui a révélé cette affaire.

Didier Robert et deux de ses collaborateurs sont soupçonnés d’avoir recruté huit conseillers et chargés de mission, non pas pour leurs compétences, mais pour leur proximité politique, rémunérés près de 5 000 euros bruts en moyenne.

Le 15 avril dernier, tous ont comparu devant le tribunal de Saint-Denis dans l’affaire des emplois fictifs présumés au cabinet du président de région entre 2016 et 2019. Les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe pour leur client à l'issue de 5 jours de débats.

Une relaxe actée par le tribunal de Saint-Denis hier. Un soulagement pour Ismaël Aboudou l'un des prévenus relaxés, "la justice a régné" selon le danseur.

Un soulagement de courte durée, puisque ce mercredi, le parquet a décidé de faire appel de cette décision.

Il avait d'ailleurs requis la condamnation de l’ancien président de Région à un an de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité.