Affaire du Mediator, le tribunal de Paris rend sa décision

LH •

Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision ce lundi 29 mars 2021. L’affaire du Médiator est l’un des pires scandales sanitaires de ces dernières années. Après près de 10 ans de procédure, les victimes vont enfin être fixées.

10 ans de procédure pour un procès hors norme

Tout a commencé quand le Dr Irène Frachon a alerté le grand public sur la dangerosité du médicament produit par les Laboratoires Servier. Le Mediator, médicament anti-diabétique utilisé comme coupe-faim et commercialisé pendant près de 30 ans, est susceptible d’avoir fait près de 4 000 victimes dont 2 000 décès.

Le 23 septembre 2019, le procès s’ouvrait. Dans cette affaire hors norme, on compte plus de 6 500 parties civiles, près de 450 avocats et une quarantaine de prévenus.

Une lecture de près de 3 heures

Rendu à 12h30 heure de La Réunion, le jugement fait l’objet d’une longue lecture, d’au moins trois heures. Une lecture qui concerne chacune des victimes. Les parties civiles ont réclamé au total 1 milliard d’euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Une décision par étape, qui répond aux chefs d’accusation les uns après les autres. Les laboratoires Servier ont d’ores et déjà été reconnus coupables de " tromperie aggravée " et condamnés à 2,7 millions d’euros d’amende.

L’ensemble des prévenus étaient aussi poursuivis pour " escroquerie ", " prise illégal d’intérêt " et " homicides et blessures involontaires ".

43 victimes réunionnaises

Parmi les 2 684 victimes qui se sont constituées parties civiles figurent 43 Réunionnaises. En 2011, elles s’étaient regroupées en un collectif "Mediator Réunion", porté par Chantal Ethève. Me Alain Antoine se saisit de cette affaire et en 2012, demande que des expertises soient réalisées à La Réunion. En 2016 et 2017, les membres du collectif "Mediator Réunion" font entendre leur voix pour obtenir réparation avec la condamnation des Laboratoires Servier.

Pour Me Alain Antoine, avocat du collectif "Mediator Réunion", cette décision est l’aboutissement d’un combat mené depuis près de 10 ans face aux Laboratoires Servier. " C’est quand même le procès du mensonge, de la tromperie, des liens étroits entre les hauts-dirigeants de l’Etat et de l’industrie pharmaceutique ", précise-t-il.

Vers une reconnaissance des victimes

" Aujourd’hui, enfin le délibéré est en train de tomber et il semblerait que le tribunal ait pointé une responsabilité pénale de l’industrie pharmaceutique, mais également des services de l’Etat qui ont été particulièrement défaillants dans ce scandale sanitaire. " Me Alain Antoine, avocat des victimes réunionnaises du Mediator

Selon l’avocat, les victimes attendent que la justice reconnaisse l’existence de ce scandale sanitaire, qu’elle reconnaisse leur statut de victime et qu’elle leur alloue une juste indemnisation de leur préjudice. Il était l'invité du journal de Réunion la 1ère à la mi-journée et répondant à Pascal Souprayen.

Procès du Médiator : le jugement est rendu ce lundi. Interview de Maître Antoine

Des réponses qui interviendront au fil de la lecture de la décision rendue par le tribunal de Paris ce lundi 29 mars.