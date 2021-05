Mort d'Elianna : le parquet requiert 20 ans de réclusion criminelle contre le ti père et l'acquittement pour la mère

LP / NB / JCT •

Au terme de trois jours de procès, la cour d’Assises va rendre son verdict dans l’affaire Elianna, ce mercredi 5 mai. Depuis ce matin, les différents avocats de la partie civile et de la défense plaident devant la cour.

Le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle contre le ti père, Cédric Babas et l'acquittement pour la mère, Pascaline Guilgori. Le verdict est attendu dans la journée.

La mère et le ti père à la barre

La mère et le ti père d’Elianna encourent 20 ans de prison pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineure de moins de 15 ans par personne ayant autorité".

Pascaline Guilgori, 28 ans, et Cédric Babas, 29 ans, ont longuement été entendus par la Cour d’Assises, hier, au deuxième jour de procès. La vérité tant attendue par les parties civiles n’a toujours pas éclaté. Aucun aveu. Les deux accusés continuent de nier toute responsabilité dans la mort de la fillette le 28 mars 2018.

La mère d Elianna • ©Bruno Dufestin

Selon les médecins légistes entendus lundi par la cour, Elianna est décédée des suites d’un coup violent, semblable à un coup de pied. Le 28 mars 2018, lorsque les secours sont appelés au domicile familial de Champ-Borne à Saint-André, ils ne peuvent que constater le décès de l’enfant. L’autopsie révèlera ensuite que la fillette a eu des côtes cassées, le foie perforé et des ecchymoses au bras et à la tête. Elianna est décédée des suites des coups reçus.

Un quotidien de violences

Hier à la barre, la mère de la fillette a affirmé à nouveau n’avoir jamais tué son enfant. "Je n’ai pas pu protéger mon enfant, a-t-elle dit. J’ai perdu Elianna, j’ai été négligente vis-à-vis d’elle, mais je ne l’ai pas tuée". "Je suis persuadée que c’est lui qui a fait ça", ajoutera-t-elle plus tard

À lire aussi Au premier jour du procès, la mère d’Elianna et le ti père nient toute responsabilité dans la mort de la fillette

Lui c’est Cédric Babas, le ti père, son ex compagnon. Les experts psychiatres mentionnent sa personnalité "instable", et une "importante impulsivité". Son addiction à l'alcool et le zamal sont aussi mentionnées. Le tableau est sombre. Cédric Babas clame toujours son innocence. Hier, à la barre, il s'est montré arrogant et impertinent. "Je n’ai pas donné de coups à cet enfant, ce n’est pas moi, c’est elle", a-t-il dit devant la cour en indiquant Pascaline Guilgori.

Le ti père d'Elianna • ©Bruno Dufestin

De lourds soupçons pèsent sur cet homme déjà condamné deux fois pour des violences sur son fils âgé de 19 mois en 2017, puis sur la fille de deux ans d’une précédente compagne. Des faits qui remontent à janvier 2018, soit deux mois à peine avant la mort tragique d’Elianna.