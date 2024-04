Affaire Soubaya: le jeune homme condamné à 10 ans de prison pour tentative d’assassinat

La Cour d'Assises a rendu son verdict ce mercredi en début de soirée: Djayan Soubaya Camatchy est condamné à 10 ans de prison pour tentative d’assassinat. 15 ans de prison avait été requis à son encontre par l’avocate générale.

E.A./Olivier de Larichaudy •

Après 3 jours de débats, les jurés de la Cour d'Assises ont rendu ce mercredi soir leur verdict. Djayan Soubaya Camatchy est condamné à 10 ans de prison et est reconnu coupable de tentative d'assassinat. Plus tôt dans la journée, l'avocate générale avait requis 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre du jeune homme de 23 ans.

Cette fois-ci, la préméditation a bien été retenue par les jurés qui n'ont pas été convaincus par ses explications. A l'annonce du verdict ce mercredi soir, l'accusé a fondu en larmes, la deuxième fois seulement en deux procès qu’une faille brise son masque d’indifférence.

Ces trois derniers jours , Djayan Soubaya a motivé ses actes par l’intention de violer sa victime, pas de la tuer mais cela n’a pas toujours été le cas.

Ce qui a d’abord convaincu la Cour de retenir la tentative d’assassinat ce sont les aveux du jeune homme lors de sa garde à vue, une version qu’il n’a pas démenti devant le juge des libertés avant son placement en détention.

Autre argument repris du plaidoyer des parties civiles : la nature des coups portés à la jeune fille, leurs violences et les parties du corps ciblées trahissent une intention d’homicide.

Des faits requalifiés lors du premier procès

Djayan Soubaya, alors lycéen en mai 2019, était accusé d’avoir prémédité l’assassinat de l’une de ses camarades de classe. Les faits avaient été requalifiés lors de la première audience à la Cour d’Assises. Djayan Soubaya avait été condamné à 7 ans de prison pour violences avec armes et préméditation. Le ministère public avait fait alors appel.

L’agresseur présumé et la victime étaient tous les deux en terminale, et devaient passer le baccalauréat. L'accusé, en terminale S, avait invité sa victime à réviser. Ce dernier l’a notamment attiré dans un hangar situé à proximité du parc Bois-Madame à Sainte-Marie ; un guet-apens au cours duquel il l'aurait prévu de la violer et de l'assassiner. La lycéenne de 17 ans est parvenue à prendre la fuite avant de dénoncer son agresseur.