Airbags défectueux : nouveau rappel de certains véhicules Citroën et DS à La Réunion

Les propriétaires des véhicules C3, C4, DS 3 et DS 4, achetés entre 2010 à 2017 sont appelés à ramener leur voitures chez le concessionnaire. Ces modèles possèdent des airbags défectueux qui peuvent conduire à une explosion.

HR / Adjaya Hoarau •

Si vous conduisez une voiture DS 3, DS 4, Citroën C3 et C4, achetée entre 2010 et 2017, il faut absolument changer vos airbags car ils sont défectueux et peuvent conduire à une explosion. Une Réunionnaise a perdu la vie au volant de sa DS 3 en septembre 2021 à la Saline les Bains.

Airbags dangereux

Près de 1500 véhicules doivent être ramenés chez leurs concessionnaires à La Réunion. Les airbags de certains modèles DS 3, DS 4, Citroën C3 et C4 peuvent conduire à des explosions et rejets de bouts de métaux. Leurs propriétés chimiques peuvent se détériorer rapidement sous le climat chaud et humide de La Réunion. Un défaut qui a coûté la vie d’une femme à La Réunion alors qu’elle était au volant de sa Citroën DS3 en septembre 2021, à la Saline les Bains.

"Quand je prends ma voiture, j’ai peur !"

Cette automobiliste est propriétaire d’une DS 4, achetée en 2014. L’année dernière, le concessionnaire lui envoie un courrier, expliquant "qu’il faut ramener la voiture parce qu’il y a un défaut sur l’airbag", raconte-t-elle. Une fois arrivée sur place, elle obtient un premier rendez-vous, mais "quelques jours avant celui-ci, il est annulé parce que les pièces ne sont pas arrivées, mais ça fait un an qu’on me balade tous les trois mois, les rendez-vous sont toujours annulés", déplore-t-elle.

Depuis, le concessionnaire assure à cette cliente qu’une autre société prendra en charge les réparations mais elle n’a aucune nouvelle, "je circule toujours avec ma voiture, j'ai peur", assène-t-elle.

Jeanne Aroumougom, une autre conductrice vient d'apprendre, ce vendredi 30 juin, que son véhicule acheté d'occasion il y a deux mois, fait partie de ceux qui sont rappelés. "Très inquiète", Jeanne Aroumougom a obtenu rendez-vous dans quelques jours.

"Il faut absolument arrêter de les conduire"

Aujourd’hui, le groupe Caillé, représentant des DS, appelle à "un arrêt immédiat de certains de ces véhicules fabriqués entre 2009 et 2017", explique Olivier Rose-Elie, le directeur après-vente. Près de 4000 voitures DS seraient concernées, 1000 conducteurs doivent encore être identifiés.

Certaines pièces sont manquantes mais "nous invitons nos clients en possession d’une DS à nous contacter immédiatement, chaque dossier sera pris en charge, nous avons étudié des possibilités de mobilité, il faut absolument arrêter de conduire ces véhicules", explique Olivier Rose-Elie.

Pour contacter DS : 02 62 59 56 56.

Pour contacter Citroën : 02 62 90 98 99.