Alerte "urgence attentat" à La Réunion : les mesures prises pour sécuriser les établissements scolaires

Le préfet Jérôme Filippini et le recteur Pierre-François Mourier ont présenté aux côtés des forces de l'ordre les mesures en vigueur à La Réunion dans le cadre du plan Vigipirate "urgence attentat", et en particulier le dispositif de sécurité mis en oeuvre dans les écoles, collèges et lycées, à compter de la reprise des classes le lundi 30 octobre.

HA / CV / MB •

Face à la menace terroriste, le plan Vigipirate a été élevé au niveau "urgence attentat" le vendredi 13 octobre dernier. A La Réunion, comme dans l’Hexagone, les patrouilles et les contrôles sont ainsi renforcés, en particulier autour des lieux de culte, des aéroports et des écoles.

Ce mercredi 18 octobre, le préfet Jérôme Filippini et le recteur Pierre-François Mourier ont présenté les mesures en vigueur dans le département, et en particulier le dispositif de sécurité mis en oeuvre dans les écoles, collèges et lycées à compter de la reprise des classes le lundi 30 octobre.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

La France en alerte « urgence attentat ». A La Réunion, la sécurité est renforcée près des établissements scolaires, des centres commerciaux, et à l’aéroport • ©Réunion la 1ère

Une vigilance renforcée à l'entrée et aux abords des écoles

Dès le jour de la reprise, des passages plus fréquents aux abords des écoles et établissements seront effectués par les gendarmes et les policiers, ainsi que par les agents de police municipale. "C'est un exercice de vigilance constant et quotidien", rappelle le préfet Filippini.

La préfecture rappelle également les consignes Vigipirate de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence :

l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un personnel. Un contrôle visuel des sacs peut être effectué

l'identité des personnes étrangères à l'établissement est vérifiée et consignée

II est indispensable d'éviter que les élèves attendent l'ouverture des portes de l'établissement sur la voie publique

Il est recommandé d'établir un protocole d'entrée/sortie par établissement et de l'afficher.

En école primaire notamment, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.

Présence des forces de l'ordre, en mars 2022, aux abords du lycée Patu de Rosemont, à Saint-Benoît • ©Jean-Marc Colienne

Un dispositif d'alerte rapide en cas de danger

Depuis les premiers attentats sur le territoire français en 2015, différentes mesures de sécurité ont été mises en place.

Le rectorat dispose par exemple d'un dispositif d'alerte par SMS, qui s'appuie sur un répertoire, actualisé à chaque rentrée, des coordonnées téléphoniques des différents responsables d'établissements, des directeurs d'écoles aux inspecteurs.

Ce dispositif d'alerte par SMS permet de transmettre des consignes de sécurité lorsque la situation l'exige. Le rectorat dispose aussi d'une référente sûreté académique qui veille notamment au suivi et à l'application du plan Vigipirate et s'assure de l'effectivité des mesures de sécurité dans les établissements scolaires.

Des référents police/gendarmerie dans chaque établissement

Chaque école et chaque établissement scolaire du second degré dispose par ailleurs d'un référent police ou gendarmerie ayant pour rôle d'alerter rapidement les forces de l'ordre en cas de danger afin de permettre l'intervention rapide des secours. "Une reprise de contact sera effective dès la reprise, favorisant la rencontre avec les directions nouvellement affectees", indique la préfecture.

L'équipe mobile de sécurité du rectorat se déplacera également quotidiennement sur l'ensemble des établissements scolaires de l'ile pour exercer ses missions, et notamment sécuriser les établissements scolaires lors de la survenue d'incidents graves ou de troubles majeurs.

Des exercices d'alerte et de sécurité réguliers

Le rectorat indique que trois exercices d'alerte et de sécurité, dont un portant sur le thème de l'intrusion-attentat, sont organisés dans chaque établissement pendant l'année scolaire.

Pour chaque établissement scolaire, un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs existe, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivee des secours ou le retour à une situation normale.

Je suis moi-même agréablement surpris de la qualité des installations de l'académie Pierre-François Mourier, recteur de La Réunion

Des établissements majoritairement sécurisés

"Enormément d'établissements ont déjà des dispositifs de sécurité-sûreté extrêmement élaborés, et même plus que dans certains territoires de France hexagonale, assure encore le recteur. Notamment avec des doubles sas qui sont des moyens efficaces d'éviter une intrusion".

Le rectorat indique disposer également d'une cellule de gestion de crise opérationnelle. "Les personnels mobilisables sont identifiés et un lieu équipé de moyens de communication a été déterminé", nous précise-t-on. L'académie dispose aussi d'un vivier de personnels formés aux gestes de premiers secours (enseignants, infirmiers,etc).