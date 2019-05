Alon Bat'Karé : dites le avec des fleurs

C’est le cadeau incontournable de la fête des mères : les fleurs !Ce mercredi 22 mai, Isabelle Allane est allée " Bat'karé " à la Ravine des Cabris à la rencontre de Cindy et Johan Itéma. Le couple est dans les préparatifs de la fête des mères, la plus importante des fêtes ! En tête des fleurs prisées des Réunionnais : les orchidées. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Des orchidées péi que Johan acclimate dans ses serres.Depuis 3 ans, un produit s’arrache chez Johan et Cindy : les roses éternelles, de vraies roses stabilisées qui durent plusieurs années. Finies les roses qui fanent au bout de quelques jours.