De l'amiante dans 56 établissements scolaires de l'île

Le journal "Libération" publie aujourd'hui une enquête sur la présence d'amiante dans les établissements scolaires !Conclusion, la majorité des établissements scolaires en France construits avant 1997. La Réunion n'est malheureusement pas épargnée

E.A-Precilla Ethève •

Les points rouges signalent la présence du matériau dans une grande partie du parc scolaire de la Réunion • ©Libération ...

L’ingénieur hygiène et sécurité du rectorat de La Réunion le reconnaît: il y a bien des écoles, des collèges et des lycées dans notre département, dans lesquels il y a de l’amiante. Selon la carte qu’on a pu consulter sur le site d’information du journal "Libération", cette fibre toxique est présente dans 56 établissements scolaires. Pour plusieurs d’entre eux, les travaux n’étaient pas obligatoires. Mais ces données datent de 2016, donc peut-être qu’il y en a eu depuis.Ces diagnostics techniques "amiante", eux, sont réalisés par les propriétaires des bâtiments, autrement dit, les mairies, le Département et la Région. Pour les écoles par exemple, l’académie affirme que 80% d’entre elles ont déjà fait l’objet d’un repérage. Mais qui dit repérage ne veut pas forcément dire qu’il y a présence de matériau amiante. En fait, ça concerne seulement les structures dont le permis de construire a été déposé avant le 1er Juillet 1997, date à laquelle cette substance a été interdite en France.Quoiqu’il en soit, selon le code de la santé publique, les collectivités ont jusqu’à février 2021 pour mettre à jour les dossiers techniques, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui car la liste des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, a évolué depuis 8 ans.