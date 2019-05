Un an de prison ferme pour avoir pris la route en contre-sens

Le 08 décembre dernier, alcoolisé et sous emprise de zamal, Jordan Siala Chamba 24 ans prend la route des Tamarins à contre-sens. Morvan Félix roule aussi cette nuit-là sur cet axe avec sa femme, ils rentrent d’un mariage. Vers 2 heures du matin, la collision est inévitable. La vie du champion de boxe âgé de 27 ans, promu à un bel avenir sportif, médaillé d’or aux derniers jeux des îles, bascule. Gravement blessé, il perd l’usage de ses jambes.



A la barre, le prévenu a présenté ses excuses à la victime et sa famille.

Il a dit ne plus se souvenir de ce qui s’était passé ce soir là.

Jordan Siala Chamba est en effet resté prés d’un mois dans le coma.

Poursuivi pour blessures involontaires, avec circonstances aggravantes, il est condamné à un an de prison ferme mais sans mandat de dépôt. Sa peine pourrait être aménagée au grand désespoir des proches du champion de boxe .