Appartement infesté de cafards au Chaudron : Marie Judith attend toujours d'être relogée

C’est une situation invivable pour Marie Judith. Mère de famille de cinq enfants, la jeune femme de 39 ans doit réintégrer son logement infesté de cafards au Chaudron.

Pour rappel, il y a trois semaines, Marie Judith était dans le désarroi total. Son logement était infesté de milliers de cafards.

Suite au reportage de Réunion La 1ère, la Confédération nationale du logement (CNL) avait réagi, obligeant alors la Sodiac, bailleur social de Marie Judith, à reloger sa locataire.

La mère de famille avait été relogée temporairement à l’hôtel, mais elle doit réintégrer son appartement, alors même qu’il est encore infesté de cafards. Une situation intenable pour Marie Judith.

“Mi gayn pu. Bana la dit komsa Madame nou va fé le nécessaire pou reloge aou. Zordui, mi attend minm”, dit-elle, désespérée.

Deux sociétés de désinsectisation sont déjà passées, mais la présence des cafards persiste. “Il faut tout refaire, tout casser pour tout refaire à neuf”, réclame la mère de famille.

Pour Didier Malet, directeur de la société Bourbon Hygiène Services, la situation de Marie Judith nécessite “plusieurs phases de désinsectisation”.

On a fait un premier passage, sous les meubles, derrière les meubles, un peu partout. Ce premier passage a éliminé une très grande partie des cafards. On a refait un deuxième passage pour tenter de tout éradiquer. Il doit rester entre 5 et 10% de ce qu’il y avait au départ. Le traitement va continuer à éliminer les cafards. Il faudra un troisième traitement pour exterminer les cafards.