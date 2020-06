L’Appel du 18 juin commémoré à La Réunion

A l’occasion du 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin, plusieurs cérémonies de commémoration se sont déroulées dans l’île ce jeudi. Un devoir de mémoire pour se rappeler l’acte fondateur de la Résistance française pendant la seconde guerre mondiale.

LH •

©Réunion la 1ère

Comme chaque année, l’Appel du 18 juin est commémoré dans le département. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, a présidé la cérémonie aux côtés du Général Métayer, commandant supérieur des FAZSOI, de Paule Delmas, président de l’association France Libre à La Réunion et du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette.Ce jeudi 18 juin 2020, cela fait 80 ans que le Général Charles de Gaulle a lancé son appel aux Français depuis Londres, sur les ondes de la BBC. Un appel à la résistance pendant la Seconde guerre mondiale, alors que le maréchal Pétain et son gouvernement s’apprêtait à conclure un armistice.Le 18 juin 1940, le général de Gaulle appelait alors les militaires, les ingénieurs et les ouvriers français à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre l’Allemagne nazie, au sein des Forces Françaises Libres.A Saint-Paul, et au Tampon, un dépôt de gerbes sur le parvis de la mairie était organisé.Dans l’Hexagone, le président de la République, Emmanuel Macron, préside la traditionnelle commémoration organisée au mémorial du Mont-Valérien , à Suresnes dans les Hauts-de-Seine.Il doit ensuite se rendre à Londres, dans l’après-midi, à l’invitation du prince Charles et de son épouse Camilia. Un entretien avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson clôturera cette journée de commémorations.