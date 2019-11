Arast : les ex-salariés n’ont rien oublié

Tous les ans depuis 2009, les ex-salariés de l’Arast se retrouvent pour marquer la date anniversaire de la liquidation judiciaire de l'association. 10 ans après, la blessure n'est pas totalement refermée pour certains

Michelle Bertil •

ARAST : Mimose LIBEL, une femme dobout'

Ce mercredi, c'est sur le Parvis des droits de l'homme que certains ex-salariés se sont donnés rendez-vous. Ceux là, éprouvent le besoin de se retrouver après avoir traversé tant d'épreuves ensemble, d'autres ont préféré tourner cette page douloureuse parce qu'ils y ont laissé leur famille, leur santé, rongés par le désespoir, la colère. Paul Junot le président de la CFTC leur avait dit à l'époque " qu'on parlerait toujours d'eux 10 ans après ", et il avait raison. Les ex de l'Arast sont toujours là.Comme Valérie Bénard aujourd'hui décédée, Paul Junot a été un des fers de lance du mouvement de protestation qui avait tenu la Réunion en haleine pendant des mois.Il avait, on s'en souvient, refusé de s'alimenter durant 28 jours, pour marquer son soutien aux 1200 salariés jetés à la rue, dans une Réunion alors en pleine crise économique.Mimose Libel fait partie de celles qui n'ont jamais baissé les bras, elle revient chaque année témoigner des nuits passées à camper, des allers-retours au Tribunal et de la longue attente pour obtenir les indemnités.Le reportage de Sufati Toumbou-Dany et de Thierry Chenayer