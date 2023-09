La première édition du salon Lokal se déroule de ce vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2023 à la Nordev. Ce nouvel événement est consacré à tout ce qui se fait à La Réunion en matière d'alimentation, d'artisanat, d'industrie ou encore d'économie circulaire.

Sur son stand ce vendredi matin, Lionel Vergoz est fier de présenter son produit, la "mousse de piments". Cet agriculteur de la Saline-les-hauts s'est lancé dans la transformation des produits qu'il cultive, à savoir ici des gros piments dont il va faire une préparation à manger en tartinade.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Salon Lokal à Saint-Denis : un week-end aux couleurs de La Réunion

"Je fais de la mousse de piments, inspirée de la pâte de piment traditionnelle de La Réunion, adaptée avec beaucoup plus d'ail et de gingembre. On fait ça avec des gros piments doux, ou des petits piments oiseau", explique l'exposant.

Artisanat, alimentation, industrie, énergie, agriculture... un premier salon Lokal pour découvrir l'étendue des produits fabriqués à La Réunion • ©Réunion La 1ère

Le savoir-faire local valorisé

Ce week-end, l'agriculteur est venu avec la ferme intention de faire connaître ses produits au public. Lionel Vergoz compte parmi les plus de 110 exposants qui ont répondu présent à la première édition de ce salon dédiée au savoir-faire local dans tous les domaines, notamment en circuits courts.

Si lui est un des représentants de l'artisanat local, le salon a aussi vocation à montrer les capacités de La Réunion en termes d'industrie, de construction et de bâtiment, d'énergie et d'économie circulaire, mais aussi d'agriculteur, de formation et d'emploi.

La canne, une filière locale d'importance

C'est ainsi que sur un des stands, le Syndicat du Sucre s'emploie lors du salon Lokal à faire découvrir aux visiteurs le processus de fabrication de ce produit 100% fabriqué localement. Car une filière telle que la canne, qui produit à la fois sucre, rhum, et autres produits dérivés valorisés ailleurs comme la bagasse ou l'écume, avait tout sa place dans un tel événement. "On est là pour expliquer un peu tout ce qui se passe dans le monde de la canne, et les éventuels métiers qui en découlent", explique Cédric Robert, guide dans l'Est mais aujourd'hui chargé d'animer le stand.

De la laine made in Réunion

Plus loin, on trouve de la laine et des peaux issues d'agneaux, de moutons et de cabris élevés à La Réunion. Pas question d'en faire du tricot, car trop courte, mais elle trouve toute son utilité pour le paillage horticole ou le rembourrage de divers objets. L'idée est celle de la coopérative des moutons et cabris de l'île, la Sica Ovicap, qui a décidé de valoriser ces produits issus de l'élevage qui étaient jetés il y a peu, explique Sao Barreira, la directrice technique de la structure.

"La laine a plusieurs utlités, dont le paillage horticole car elle est riche en minéraux, et empêche les mauvaises herbes de pousser en gardant l'humidité. Elle sert aussi à l'isolation, au rembourrage des oreillers et des doudous... L'important c'est de valoriser un produit noble de La Réunion" Sao Barreira, directrice technique de la Sica Ovicap

Les peaux de ces ovins elles, sont travaillées pour se transformer en parchemins, en sacs ou encore en abats-jour.

Marché forain et espace formation

A l'extérieur, un chapiteau abrite un marché forain, et un peu plus loin, d'autres stands sont consacrés à l'emploi et à la formation. Car l'événement, organisé par le Quotidien de La Réunion en partenariat avec l'ADIR, se veut global : non seulement il tient à montrer l'étendue des produits fabriqués sur l'île, mais aussi les métiers qui existent autour de ces filières. D'où le public scolaire venu nombreux ce vendredi matin.

Conférences et masterclass

Au-delà des exposants, le salon Lokal accueille aussi tout ce week-end une quinzaine de conférences, et tout autant de masterclass sur les innovations, le développement durable, et différents projets actuellement menés sur l'île.

Le salon Lokal est ouvert de 9 heures à 18 heures, ces vendredi, samedi et dimanche 8, 9 et 10 septembre. L'entrée est gratuite.