Assises : Amide El Karbadji condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Le 25 juillet 2017, Nicolas Virassamy, bazardier à La Possession, était tué à coups de fusil. Le tireur, Amide El Karbadji, était jugé devant la cour d'Assises depuis mercredi. Ce vendredi, il a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison.

LH •

Amide El Karbadji a été reconnu coupable de l’assassinat de Nicolas Virassamy, un bazardier de 36 ans tué à coups de fusil le 25 juillet 2017. La cour d’Assises l’a condamné ce vendredi 6 novembre, à 25 ans de réclusion criminelle, retenant ainsi la préméditation. Il encourait la perpétuité.Les faits se sont déroulés dans le quartier de la ZAC Moulin Joli à La Possession. Nicolas Virassamy, le gérant d’un commerce de fruits et légumes de l’avenue Palestine, se fait tiré dessus à coups de fusil à pompes.Touché en plein thorax, la victime décède quelques jours plus tard. Son frère est également touché au visage et au cou. Le tireur, Amide El Karbadji, est le locataire d’un local appartenant aux deux frères. L’homme de 60 ans y tient un snack.Entre eux, existait un litige au sujet de loyers impayés et de concurrence déloyale. De son passage à l’acte, Amide El Karbadji a dit ne pas avoir eu l’intention de tuer Nicolas Virassamy, mais bien celle de lui faire peur. Pourtant, la préméditation a bien été retenue.