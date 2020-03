Assises: un cambriolage qui tourne mal à Sainte-Anne

Un procès très attendu ce mercredi aux assises. 4 personnes dont 3 dans le box des accusés. Les 3 hommes seraient impliqués dans un cambriolage mortel. Les faits se sont déroulés en 2017 à Sainte-Anne

Tout le monde se souvient de ce cambriolage qui a mal tourné. La victime, André Camalon, était une figure bien connue à Sainte- Anne pour ses pieds de letchis, une figure bien connue et appréciée dans le quartier de Petit Saint-Pierre.Dans la nuit du 14 au 15 avril 2017, 3 hommes cagoulés s’introduisent dans la maison cossue des époux Camalon qui dorment à poings fermés chacun dans leur chambre. Georges Loto, Jean-René Moulouma et Sylvain Valentin vont ligoter l’agriculteur de 76 ans. Leur but : repérer au plus vite où est caché l'argent familial. Le septuagénaire reçoit tellement de coups qu’il décèdera sur place.Les 3 individus se dirigent alors vers la chambre d’Yvette, l’épouse, qui n’a rien entendu de la scène. Brutalisée elle aussi, elle révèle le lieu de la cachette. Ils repartent avec un butin de 45 000 euros. Les gendarmes ne mettront pas longtemps pour interpeller les auteurs.Moulouma, un ancien agent de gardiennage municipal, serait considéré comme le meneur de l’équipée sauvage..une équipée sauvage qui n'est pas sans rappeler l'affaire AHO-NIENNE à Grand-Bois dans le sud.Les 3 hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Reste à savoir maintenant si ce procès devant la Cour d'Assises pourra se tenir. Les avocats en grève depuis déja 8 semaines contre la réforme des Retraites menacent de ne pas siéger. La présidente de la Cour d'Assises pourrait commettre un avocat d'office pour assurer la défense des 3 accusés mais dans le contexte actuel, difficile d'imaginer la magistrate prendre une telle décision. Réponse à 9 heures ce matin