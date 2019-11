Attaque au commissariat Malartic : poursuivi pour apologie du terrorisme, l'homme est présenté au tribunal

Après sa garde à vue, Mirfaki Moinache est déféré devant le Parquet de Saint-Denis, ce lundi 4 novembre. Poursuivi pour apologie du terrorisme, l’homme soupçonné d'avoir agressé une adolescente au couteau au commissariat de Malartic à Saint-Denis, samedi, devrait être mis en examen.

Une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme et violences volontaires. L’homme de 20 ans qui a fait irruption dans le commissariat de Malartic samedi dernier, est présenté devant le Parquet de Saint-Denis, au terme de sa garde à vue. Ce lundi 4 novembre, il devrait être mis en examen pour violences avec arme et apologie du terrorisme, puis probablement placé en détention provisoire.Armé d’un couteau, le jeune homme a fait irruption dans le commissariat Malartic à Saint-Denis, samedi 2 novembre. Il s’en est pris à une adolescente. Choquée, la jeune fille n’a pas été blessée, mais a bénéficié d’une prise en charge psychologique.Au moment de son interpellation, l’homme aurait prononcé les mots " allah akbar". Dimanche, le procureur de la République, Eric Tuffery, a apporté des précisions quant à ces motivations. Le jeune homme aurait voulu faire "un coup d’éclat pour faire honte à son père" avec qui il aurait été en conflit.D’après l’expertise psychologique, l’homme ne présenterait aucune pathologie spécifique. La perquisition menée à son domicile du Moufia n’a pas permis de trouver des objets en rapport avec le djihad. Son téléphone et son ordinateur ont été saisis pour être analysés. Était-il radicalisé ou s’agit-il d’un acte provocateur ? L’enquête permettra de répondre à cette question.Originaire de Mayotte, le jeune homme de 20 ans n’a pas de casier judiciaire mais est connu des services de police. En début d’année, il avait été mis en examen à Saint-Pierre pour escroquerie et extorsion de fonds et placé sous contrôle judiciaire.Après cette attaque au couteau samedi, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a réagi sur Twitter. Il "salue le sang froid des policiers de La Réunion qui ont maîtrisé avec un grand professionnalisme un individu muni d’une arme blanche au commissariat de Saint-Denis". "L’enquête fera toute la lumière sur ses motivations", ajoute le ministre.