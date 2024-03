Avis de fortes pluies à Maurice : les crèches et les écoles resteront fermées

Le mauvais temps est déjà bien présent sur l’île Maurice, ce mardi matin. Les sapeurs-pompiers sont sollicités depuis l’aube. Les autorités ont annoncé, lundi à 18h, que les crèches seraient fermées toute la journée, une décision étendue aux écoles au lever du jour, alors que les élèves et leurs parents étaient déjà en route.

L’île Maurice a essuyé les premières fortes pluies avant l’aube, de ce mardi 5 mars 2024. Depuis, elles demeurent très soutenues, comme le démontre la multiplication des appels reçus par les sapeurs-pompiers de l’île sœur.

Dès lundi soir, les services météorologiques avaient attiré l’attention des autorités sur ce risque. À 18h, la fermeture des crèches était décrétée. Ce mardi matin, compte tenu de l’intensité des pluies et des conséquences de cet afflux d’eau pluviale sur les chaussées, la fermeture des écoles a été annoncée.

Les réseaux sociaux s’enflamment



Cette décision tardive, selon les parents d’élèves a enflammé les réseaux sociaux. Dans la rue, les pères et mères de famille étaient également remontés : "Comment peut-il nous dire au public de rester chez nous maintenant alors que je suis déjà en route pour déposer mes enfants à l’école ? Que dois-je faire ? Les écoles, seront-elles ouvertes ? Il est déjà 6h17 !". Confie au journal Le Mauricien, ce mardi matin, une mère de famille.

Défimédia confirme que le communiqué du ministère de l’Éducation et celui de l’Égalité du genre et du Bien-être a été diffusé à 6h30, ce mardi 5 mars 2024 : "Pas de classes dans les institutions publiques et privées ce mardi" et "les crèches seront fermées aujourd’hui".