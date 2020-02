Bac 2020: les premières épreuves de contrôle continu n'ont pas été perturbées

C'est parti pour les épreuves anticipées du Bac 2020-2021. Une réforme qui est vivement critiquée par les syndicats mais qui est appliquée dans les établissements depuis cette rentrée.



Ca y est..c'est parti pour les épreuves communes de contrôle continu (E3C) du Bac 2020-2021! Une réforme qui est vivement critiquée par les syndicats mais qui est appliquée dans les établissements depuis cette rentrée. Exemple au Lycée Jean Joly de la Rivière Saint-Louis où 250 élèves de première vont subir une série d'épreuves continues toute semaine. Résultats attendus aux alentours du 6 mars prochain avec une session de rattrapage prévue en mai.Cette série d'examens (E3C), porte sur l'histoire-géographie, les langues vivantes et les mathématiques pour les élèves de la voie technologique. Principale innovation de ce nouveau bac : les épreuves sont réparties en trois sessions sur les années de première et terminale et comptent pour 30% de la note finale du baccalauréat. Ce matin, à Saint-Louis, les jeunes de première ont planché sur l'épreuve de mathématiquesAu ministère de l'Education Nationale, le comité de suivi du nouveau baccalauréat tirera le bilan de cette première session en mars. Il pourrait proposer d'alléger leur organisation pour la deuxième session d'E3C en avril-mai prochain.